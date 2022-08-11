Дана Борисова высказалась о конфликте с Азизой

В студии «Пусть говорят» Азиза накинулась на Борисову, заявив, что она ужасно выглядит. По словам исполнительницы, Дане нужно срочно заняться собой. Телеведущая такого явно не ожидала и на мгновение даже потеряла дар речи.

Сейчас Борисова уверена, что негатив в её сторону появился у певицы после её слов о молодом муже Азизы. Дана рассказала, что поначалу отнеслась к их браку положительно, поверив в их чувства. Но когда узнала, что мужчина вовсе не итальянец, а также услышала про его махинации с квартирами в Липецке, была просто в шоке.

Как-то они пересеклись с Азизой в гримёрке на очередных съёмках и Борисова высказала всё, что думает о её муже. Она назвала супруга певицы жуликом и аферистом. Дана считает, что после этого Азиза затаила на неё жуткую обиду, поэтому и нашла повод отыграться на «Пусть говорят».

Борисова также считает, что после свадьбы артистка сильно изменилась. Раньше она была весёлая, а в браке «превратилась в комок комплексов и противоречий». По мнению телеведущей, теперь все свои недовольства Азиза вываливает на окружающих.

Борисова отмечает, что «в очередной раз огребла за стремление к правде». Однако она не обижается на Азизу. По словам Даны, ей не нравится, когда про неё говорят только хорошее, ведь она выросла не в тепличных условиях.