Благовещенца поймали с поддельным водительским удостоверением

Суд установил, что в ноябре 2021 года амурчанина, управляющего транспортным средством, на улице Ленина остановил инспектор ГИБДД. Мужчина предъявил сотруднику полиции поддельное водительское удостоверение с чужими личными данными и фотографией.

Эксперты выяснили, что бланк изготовлен не предприятием «Гознак», а выполнен при помощи цветной струйной печати с использованием обычного принтера.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, просил вынести приговор без судебного разбирательства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.