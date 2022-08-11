Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:18 0

Благовещенца поймали с поддельным водительским удостоверением

Суд вынес обвинительный приговор

Благовещенца поймали с поддельным водительским удостоверением
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого гражданина, который использовал заведомо поддельное водительское удостоверение, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Суд установил, что в ноябре 2021 года амурчанина, управляющего транспортным средством, на улице Ленина остановил инспектор ГИБДД. Мужчина предъявил сотруднику полиции поддельное водительское удостоверение с чужими личными данными и фотографией.

Эксперты выяснили, что бланк изготовлен не предприятием «Гознак», а выполнен при помощи цветной струйной печати с использованием обычного принтера.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, просил вынести приговор без судебного разбирательства.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Просмотров всего: 438

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Амурской области всё ещё закрыты 12 участков автомобильных дорог
Происшествия

В Белогорске по горячим следам задержали подозреваемого в краже
Происшествия

В Благовещенске нашли пропавшую мать с младенцем
Происшествия

В Иркутской области тепловоз выехал на дорогу