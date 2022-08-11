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Амурчан предупредили о птичьем гриппе на Дальнем Востоке

Заболевание опасно не только для дикой и домашней птицы, но и для человека

Амурчан предупредили о птичьем гриппе на Дальнем Востоке
Фото: Амур.инфо

В управлении ветеринарии Амурской области предупреждают о том, что в Магаданской области обнаружен птичий грипп. Вместе с перелётными водоплавающими птицами инфекция может добраться и до Амурской области. В ведомстве отмечают, что эта вирусная болезнь опасна для человека и может передаваться при контакте с больной птицей.

— В Приамурье будут усилены профилактические мероприятия. Во время миграции перелетных птиц начнется ежегодный мониторинг. Весной в ходе такой проверки случаев гриппа на территории региона не выявлено, – сообщили в ветеринарном ведомстве.

Тем амурчанам, которые содержат кур, гусей, индюков и другую птицу, нужно быть осторожными. Нельзя допускать контакта домашних птиц с дикими. В случае возникновения симптомов заражения у пернатых нужно незамедлительно сообщить об этом на станцию по борьбе с болезнями животных.

— Симптомы птичьего гриппа – резкое снижение яйценоскости и аппетита, жажда, вялость. У больной птицы перья взъерошены, незадолго перед гибелью у кур может посинеть гребень. Птицы стоят с опущенной головой и закрытыми глазами, дыхание хриплое, учащённое, температура тела 43-44 градусов, – пояснили в ветуправлении.

Ожидается, что из северных регионов водоплавающие птицы начнут мигрировать в сентябре и октябре.

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#животные #здоровье

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