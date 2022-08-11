Мария Погребняк раскритиковала концерт Егора Крида в Турции

Погребняк заявила, что надеялась получить хоть немного драйва и позитивных эмоций, но была разочарована. По её словам, сыновья ушли расстроенные, даже не дождавшись окончания концерта. Мария отметила, что больше не пойдёт на концерт Крида.

Также она добавила, что с её мнением согласны почти 90% зрителей, которые были на выступлении. Жена футболиста записала реакцию своих сыновей, которые заявили, что концерт был ужасным.

Это уже не первая жалоба публики на творчества Егора. В 2020 году в Дубае певец отказался выходить на сцену из-за плохого настроения. Крид заявил, что устал и остался пить кофе в лобби отеля. За поведение подопечного пришлось извиняться одному из продюсеров лейбла Black Star Пашу.

Позже стало известно, что второй соучредитель компании Тимати остался недоволен поведением Егора. Из-за этого между ними произошёл конфликт. Тогда появились слухи о том, что Крид покинет лейбл. Спустя несколько месяцев Пашу подтвердил, что контракт фирмы с Кридом закончился.

Сейчас Егор не сотрудничает с лейблами, а творчество отодвинул на второй план. Недавно он завел аккаунт на платформе Twithc, куда часто выходит в эфир с другими стримерами. Он провёл уже не менее двухсот прямых эфиров, каждый из которых просматривают около десяти тысяч человек.