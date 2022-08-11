В Амурской областной больнице провели уникальную операцию

В региональной областной клинической больнице врачи спасли 73-летнюю пациентку с ишемическим инсультом, используя новый метод – тромбаспирацию.

Пожилая амурчанка поступила в АОКБ из Ивановки спустя два часа после появления признаков острого нарушения мозгового кровообращения. У женщины были проблемы с речью и затруднены движения с правой стороны тела. Пациентке сделали компьютерную томографию, после чего отправили её в эндоваскулярную операционную, оснащённую ангиографическим комплексом. Через небольшой прокол в бедре завели катетер к тромбу и вытянули его шприцем под воздействием вакуума.

― В июне мы прошли обучение тромбаспирации на центральных базах Москвы и Санкт-Петербурга. И практически через несколько дней – в начале июля, выполнили первую операцию данным высокотехнологичным методом. Больница приобрела специальное оборудование – помпу, которая позволяет извлекать тромб в автоматическом режиме, – рассказал Денис Головачев, рентгенэндоваскулярный хирург кабинета рентгенхирургических методов диагностики и лечения Центра лучевой диагностики АОКБ.

После операции прошло около трёх недель, у амурчанки нет ишемических очагов. Сейчас пенсионерка проходит реабилитацию в отделении неврологии Регионального сосудистого центра. Двигательная функция начала восстанавливаться, пациентка начала разговаривать.