В Иркутской области тепловоз выехал на дорогу
По факту инцидента проводится проверка
Братским следственным отделом Восточного следственного управления СК на транспорте проводится проверка в связи со сходом с путей тепловоза ТЭМ-18.
Локомотив покинул колею 10 августа, около десяти часов по местному времени, на маневровом пути в районе станции Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги. В результате схода тепловоз занял место на проезжей части автомобильной дороги.
В результате происшествия никто не пострадал, проводятся проверочные мероприятия на установление всех обстоятельств случившегося. В случае установления виновных они будут привлечены к ответственности, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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