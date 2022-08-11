В Иркутской области тепловоз выехал на дорогу

Братским следственным отделом Восточного следственного управления СК на транспорте проводится проверка в связи со сходом с путей тепловоза ТЭМ-18.

Локомотив покинул колею 10 августа, около десяти часов по местному времени, на маневровом пути в районе станции Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги. В результате схода тепловоз занял место на проезжей части автомобильной дороги.

В результате происшествия никто не пострадал, проводятся проверочные мероприятия на установление всех обстоятельств случившегося. В случае установления виновных они будут привлечены к ответственности, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.