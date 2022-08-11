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11августа
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сегодня, 13:20 0

В Иркутской области тепловоз выехал на дорогу

По факту инцидента проводится проверка

В Иркутской области тепловоз выехал на дорогу
Фото: Восточно-сибирское следственное управление на транспорте СК России

Братским следственным отделом Восточного следственного управления СК на транспорте проводится проверка в связи со сходом с путей тепловоза ТЭМ-18.

Локомотив покинул колею 10 августа, около десяти часов по местному времени, на маневровом пути в районе станции Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги. В результате схода тепловоз занял место на проезжей части автомобильной дороги.

В результате происшествия никто не пострадал, проводятся проверочные мероприятия на установление всех обстоятельств случившегося. В случае установления виновных они будут привлечены к ответственности, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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#криминал #происшествия #транспорт

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