Вдова Бориса Грачевского дала обет безбрачия после смерти супруга

Белоцерковская рассказала, что пока находится в декрете, но скоро планирует выйти на работу. Какой будет её новая профессия, она не говорит. Екатерина признаётся, что «только сейчас начинает вдыхать жизнь».

Позируя на красной дорожке, Белоцерковская привлекла внимание ослепительной улыбкой. После этого в Сети появились слухи о её новом романе. Многие решили, что 37-летняя Екатерина наконец-то перестала хоронить себя и начала жизнь с чистого листа.

Однако вдова Грачевского поспешила развеять все домыслы. В своём блоге она посвятила пост покойному мужу, отметив, что по-прежнему любит его и переживает его уход. Белоцерковская заявила, что остаётся верной супругу. После его смерти она взяла на себя обязательство больше никогда не выходить замуж.

По словам Екатерины, в её сердце навсегда живёт только Борис. Она считает, что человек находит счастье «один раз и на всю жизнь». Белоцерковская отмечает, что семь лет совместной жизни с Грачевским были для неё самым счастливым временем.

Борис Грачевский скончался в 71 год. У него осталось двое малолетних детей. Младшему сыну Филиппу, которого родила Екатерина Белоцерковская, сейчас два года, а дочери Василисе – девять лет. Девочка появилась на свет во втором браке режиссёра с моделью Анной Грачевской.

С первой женой Галиной руководитель «Ералаша» прожил почти 35 лет. В этом браке у него родилось двое детей: сыну Максиму сейчас 49 лет, а дочери Ксении – 42 года.