Котёнка дальневосточного леопарда выпустили в вольер
Малыш стремительно идет на поправку
Дикий котёнок дальневосточного леопарда, обнаруженный в одиночестве у границ национального парка «Земля леопарда» в Приморье, после курса лечения переехал из карантинного бокса в просторный вольер Центра реабилитации. Здесь малыш сможет жить в более комфортных условиях, максимально приближенных к естественным, сообщает пресс-служба дирекции заповедников «Земля леопарда».
Тщательный уход специалистов Центра реабилитации тигров и других диких животных поставил на лапы маленького самца. Его раны зажили, вес нормализовался, и ветеринары решили, что котёнок готов выйти в вольер под открытое небо.
Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»
Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»
На территорию молодого хищника подселили нескольких небольших кроликов, чтобы он мог тренировать охотничьи навыки.
— Уже сейчас котенок показал себя очень смелым, настоящим диким хищником, который не привык послушно сидеть на месте. Мы уверены, что на открытом воздухе процесс выздоровления леопарда пойдет еще быстрее. Мы надеемся, что он сможет вернуться в дикую природу, – отметил директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.
Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»
Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»
Фото: дирекция заповедников «Земля леопарда»
Видеокамеры и фотоловушки зафиксировали, что сразу после открытия дверей карантинного бокса леопард активно передвигался по периметру вольера, осматривался и постоянно смотрел на вершину оград, явно рассчитывая сбежать.
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