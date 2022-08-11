Благовещенка попросила мэра скорректировать проект сквера

Сквер водников в районе улиц Ленина и Чайковского планируют обустроить в следующем году. Одна из жительниц этого района города, старшая ближайшего дома, написала Олегу Имамееву свои предложения по обустройству.

«Как вы знаете, в следующем году благоустроим сквер водников на Ленина – Чайковского. За него отдали свои голоса рекордные восемь тысяч горожан. Причем только голосованием активность жителей не ограничилась, и это радует. Старшая соседнего дома написала мне о своих предложениях по этому скверу. Поэтому вчера после работы вместе с профильными специалистами администрации и дизайнером ЦРТ пообщался с Людмилой на месте.

Помимо идей по наполнению сквера, а жители хотят детскую площадку и условия для выгула собак, у неё есть и опасения. Причём совершенно обоснованные. Сквер и дом в этом районе ниже уровня дороги и других зданий, поэтому после дождей страдают от отсутствия водоотведения.

Проговорили, какие есть варианты, дал поручение досконально проработать вопрос, чтобы решить проблему на этапе проектирования. Пожелания местных жителей дизайнеры, конечно, учтут.

Спасибо Людмиле за беспокойство и заботу о городе. Надеюсь, уже через год этот сквер в центре Благовещенска станет еще одним местом притяжения на многие годы», – написал Олег Имамеев в своём телеграм-канале.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска



Фото: пресс-служба администрации Благовещенска