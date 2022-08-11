В МЧС назвали сёла возле Благовещенска, которые может затопить

Главное управление МЧС по Амурской области сообщило последние данные по прохождению паводка на реках. В районе Благовещенска уровень воды подходит к отметке «опасное явление», возможно подтопление отдельных населенных пунктов.

По данным Амурского гидрометцентра на сегодняшнее утро, на Амуре неблагоприятное явление отмечается в районе Сергеевки, уровень воды составляет 736 сантиметров и прибывает. В районе Благовещенска Амур вышел в пойму, уровень составляет 560 сантиметров, уровень Зеи в районе Благовещенска составляет 474 сантиметра – вода вышла на пойму, подтопление жилья сегодня, 11 августа, не ожидается, в селе Владимировка начнётся подтопление при достижении уровня 710 сантиметров.

Между тем, Главное управление МЧС в прогнозе на 11 августа сообщает о возможном подтоплении жилых домов и огородов в посёлке Зазейский, Благовещенске, сёлах Владимировка, Волково, Усть-Ивановка, а также одного участка автомобильной дороги между сёлами Усть-Ивановка и Черемхово с 8 по 9 километры дороги.

Пресс-служба Главного управления МЧС подчёркивает, что эвакуация жителей Владимировки, несмотря на слухи, не планируется. Жителям рекомендовано принять меры к минимизации возможного ущерба для имущества и построек, а также вывезти маломобильных граждан, чья жизнедеятельность может быть затруднена в условиях подтопления участков или домов.