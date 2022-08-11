26-летнюю порноактрису Анастасию Гришман нашли убитой в Санкт-Петербурге

Несколько дней назад Анастасия перестала выходить на связь, поэтому ее подруга забеспокоилась и отправилась в полицию. Сообщается, что тело Гришман с ножевыми ранениями обнаружили в её квартире. Специалисты считают, что убийство произошло в спальне, а после тело перенесли в ванную.

Под подозрение сразу попал 24-летний Дмитрий – он был партнёром актрисы по съёмкам и жил с ней в одной квартире. У молодого человека есть несколько судимостей за кражи и уклонение от прохождения военной службы.

Как сообщает «Комсомольская правда», подруга, которая забила тревогу, рассказала следователям, что Дмитрий сразу признался ей в убийстве Насти, а потом подался в бега. Полицейские уже задержали подозреваемого. На допросе он признал свою вину. При этом он заявил, что Гришман сошла с ума и сама попросила убить её.

Слова Дмитрия подтверждает и подруга Анастасии. По её словам, девушка давно просила убить её, потому что сама не решалась на самоубийство. Бойфренд якобы решился на это только с третьего раза, чтобы избавить Гришман от страданий. Однако родственники Анастасии не верят в эту версию.

В ближайшее время Дмитрия повезут к месту убийства. Парню грозит до 15 лет колонии.

Гришман была актрисой на популярном порнографическом сервисе, а также развивала свой тату-салон. Её фишкой были многочисленные татуировки по всему телу и кукольная внешность, которую поклонники ассоциировали с героинями жанра аниме.