На дороге Тыгда – Зея сократили время работы вертолетной переправы

По автомобильной дороге Тыгда – Зея проезда нет. Вертолетная переправа, работавшая с 9:00 до 19:00, теперь работает ежедневно с 9:45 до 18:15, сообщает администрация Магдагачинского района. Кроме того на период аварийно-восстановительных работ в город Зею добавлены дополнительные авиарейсы, сообщает региональный минтранс.

Чтобы добраться до пункта вертолетной переправы, необходимо обратиться в пункт временного размещения и питания (ПВРиП), который находится на базе Тыгдинской школы и работает круглосуточно. Оттуда ежедневно с 8:00 до 19:00 ходит автобус до переправы.

Кроме того, сегодня, 11 августа, в Зею отправятся два самолета из Благовещенска, рассчитанные на 70 и 48 мест.

К регулярным рейсам Хабаровск – Благовещенск – Зея и в обратном направлении авиакомпания «Аврора» ввела дополнительные рейсы: по одному 12, 15, 18 и 25 августа.

Билеты можно приобрести в авиаагентствах.

Помимо этого, до конца месяца амурская Авиабаза по четвергам и пятницам будет выполнять рейсы на Ан-2 с 12 местами для пассажиров.

Дополнительные рейсы введены на период аварийно-восстановительных работ на размытом участке трассы Зея – Тыгда.