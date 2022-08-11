Дамбы в Благовещенском районе построит известная компания

Возведение гидрозащитных сооружений в Благовещенском районе возьмет на себя уже известный амурчанам подрядчик, сообщает районная администрация.

В селах Благовещенского района – Владимировке, Усть-Ивановке и Гродекове – начнется строительство дамб. Решение об этом назрело в связи с участившимися наводнениями.

Возводить гидрозащитные сооружения будет известная в Амурской области компания, которая уже реализовала крупный проект – строительство международного моста через Амур. В данный момент этот подрядчик строит мост через Зею в Благовещенске.

Губернатор Приамурья Василий Орлов напомнил, что федеральное финансирование на возведение дамб в Благовещенском районе уже выделено, и с подрядчиком заключен контракт «под ключ». Он включает в себя и проектирование, и строительство. Сроки возведения отодвинула паводковая ситуация: за последние годы подтопления существенно изменили береговую линию, поэтому требуется корректировка проектной документации. По упрощенному порядку подрядчику предоставлены все необходимые карьеры инертных материалов в ближайшем радиусе, чтобы в ходе строительных работ дорогам был нанесен минимальный ущерб.

По словам Василия Орлова, проект дорогой, и правительство области держит его на контроле, сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.