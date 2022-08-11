Мэрия Циолковского через суд требует вернуть деньги за ремонт котельной

В Амурский арбитражный суд обратилась мэрия Циолковского с просьбой обязать дирекцию космодрома «Восточный» оплатить ремонт дымовых труб котельной, который провела сторонняя организация. Сумма иска – 76 967 868 рублей.

Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Амурской области, в марте 2021 года решением этого же суда дирекцию космодрома обязали произвести замену дымовых труб котельной ГП-201. Дирекция решение суда проигнорировала. Поэтому мэрия Циолковского в июне 2021 года была вынуждена заключить контракт на выполнение этих работ со сторонним подрядчиком. Цена контракта превысила 76 миллионов рублей.

Из материалов дела следует, что в январе 2022 года мэрия города направила претензию в адрес дирекции космодрома «Восточный» с просьбой перечислить деньги за выполненную работу. Этого также не было сделано.

Суд ознакомился со всеми материалами, заслушал стороны и принял решение в пользу администрации Циолковского, обязав дирекцию возместить понесённые убытки.

Решение Арбитражного суда Амурской области в законную силу не вступило и может быть обжаловано.