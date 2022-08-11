Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 0

Мэрия Циолковского через суд требует вернуть деньги за ремонт котельной

Речь идёт о более чем 76 миллионах рублей

Мэрия Циолковского через суд требует вернуть деньги за ремонт котельной
Фото: Амур.инфо

В Амурский арбитражный суд обратилась мэрия Циолковского с просьбой обязать дирекцию космодрома «Восточный» оплатить ремонт дымовых труб котельной, который провела сторонняя организация. Сумма иска – 76 967 868 рублей.

Как рассказали в пресс-службе Арбитражного суда Амурской области, в марте 2021 года решением этого же суда дирекцию космодрома обязали произвести замену дымовых труб котельной ГП-201. Дирекция решение суда проигнорировала. Поэтому мэрия Циолковского в июне 2021 года была вынуждена заключить контракт на выполнение этих работ со сторонним подрядчиком. Цена контракта превысила 76 миллионов рублей.

Из материалов дела следует, что в январе 2022 года мэрия города направила претензию в адрес дирекции космодрома «Восточный» с просьбой перечислить деньги за выполненную работу. Этого также не было сделано.

Суд ознакомился со всеми материалами, заслушал стороны и принял решение в пользу администрации Циолковского, обязав дирекцию возместить понесённые убытки.

Решение Арбитражного суда Амурской области в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Просмотров всего: 90

#суды #Циолковский #космодром

распечатать


Общество

Золотодобытчиков в Амурской области оштрафовали на пять миллионов за сброс сточных вод
Происшествия

Благовещенец украл крупную сумму денег у знакомого
Происшествия

В Благовещенске предпринимателя поймали на незаконном использовании чужих товарных знаков
В России и мире

Сергей Жуков выиграл суд у участника группы «Фактор-2»