Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 0

В Благовещенске задержали хабаровскую наркоторговку

Тайник с героином она устроила на кладбище

В Благовещенске задержали хабаровскую наркоторговку
Фото: управление МВД России по Амурской области

Амурские наркополицейские задержали в областном центре 43-летнюю жительницу Хабаровска, которая сбывала героин на территории Благовещенска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность гражданки к поставке героина из Хабаровска в Благовещенск и торговлю им бесконтактным способом через закладки с использованием интернета.

Фото: управление МВД России по Амурской области

Фото: управление МВД России по Амурской области

По имеющимся данным, женщина вела незаконный бизнес с сентября 2021 года. Оперативники задокументировали семь фактов сбыта ею наркотического средства в количестве нескольких десятков разовых доз. А при задержании подозреваемой наркополицейские изъяли у неё свыше 20 граммов героина. Позднее сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о тайнике с наркотиками, который она устроила на городском кладбище.

Фото: управление МВД России по Амурской области

В рамках следственных действий на участке одного из захоронений стражи порядка обнаружили пакет с героином массой более 200 граммов. Наркотик изъят и приобщен в качестве вещественных доказательств к материалам следствия. В настоящее время хабаровчанка находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 375

#происшествия #криминал

распечатать


В России и мире

26-летнюю порноактрису Анастасию Гришман нашли убитой в Санкт-Петербурге
Общество

Амурчане могут не платить чужие долги
Общество

Золотодобытчиков в Амурской области оштрафовали на пять миллионов за сброс сточных вод
Происшествия

В Благовещенске пропала женщина с больным грудным ребёнком