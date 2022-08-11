В Благовещенске задержали хабаровскую наркоторговку

Амурские наркополицейские задержали в областном центре 43-летнюю жительницу Хабаровска, которая сбывала героин на территории Благовещенска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность гражданки к поставке героина из Хабаровска в Благовещенск и торговлю им бесконтактным способом через закладки с использованием интернета.

Фото: управление МВД России по Амурской области

Фото: управление МВД России по Амурской области

По имеющимся данным, женщина вела незаконный бизнес с сентября 2021 года. Оперативники задокументировали семь фактов сбыта ею наркотического средства в количестве нескольких десятков разовых доз. А при задержании подозреваемой наркополицейские изъяли у неё свыше 20 граммов героина. Позднее сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о тайнике с наркотиками, который она устроила на городском кладбище.

Фото: управление МВД России по Амурской области

В рамках следственных действий на участке одного из захоронений стражи порядка обнаружили пакет с героином массой более 200 граммов. Наркотик изъят и приобщен в качестве вещественных доказательств к материалам следствия. В настоящее время хабаровчанка находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает управление МВД России по Амурской области.