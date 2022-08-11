Житель Белогорска пытался убить знакомую

Накануне в Белогорске раскрыли ряд преступлений, совершенных в ночь на 5 августа в отношении местной жительницы 1981 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого преступника, сообщает пресс-служба управления УМВД России по Амурской области.

Полицейские установили, что уже привлекавшийся к уголовной ответственности безработный 38-летний злоумышленник зашел в гараж знакомой, накинулся на женщину и нанёс ей несколько ножевых ранений. Затем подозреваемый снял с пострадавшей ювелирные украшения и вынес из дома акустическую колонку.

На данный момент пострадавшая в безопасности, ей оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый заключён под стражу, нераспроданные остатки похищенного имущества у него изъяты.

Белогорской полицией расследуется уголовное дело о разбое. Согласно УК РФ мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В то же время Белогорским подразделением следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По данному обвинению, согласно УК РФ, подозреваемому может грозить от шести до пятнадцати лет лишения свободы.