Василий Орлов поручил активнее реагировать на просьбы пострадавших от паводка

Губернатор Амурской области вместе с командой правительства посетил подтопленные территории в Зейском и Магдагачинском районах. Его сопровождали прокурор области Александр Бучман и начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов. Руководители ведомств оценили обстановку и ход работ на местах по своим направлениям.

Во время осмотра подтопленных территорий заместитель председателя правительства – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов доложил губернатору, что в зоне перемыва организована вертолетная переправа.

фото: сайт правительства Амурской области

— Работа по доставке людей была организована на следующий день после обнаружения подмыва моста. Здесь работает вертолет МИ-8 Амурской авиабазы. За первый день он совершил 26 вылетов и перевез 380 пассажиров. На работу вертолета влияет погода, поэтому прошу граждан отнестись с пониманием, – сказал Алексей Александрович.

Василий Орлов поручил обеспечить людей, которые в зоне перемыва ждут отправку вертолетом, всем необходимым.

фото: сайт правительства Амурской области

Восстановление автодороги начнется сразу после снижения высоких отметок уровня воды в реке Малая Грязнушка, об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

— Подрядчик уже завозит инертные материалы и всю необходимую технику для того, чтобы максимально быстро восстановить движение по мосту. После схода воды в кратчайшие сроки обеспечим проезд по мостовому сооружению. Также для удобства граждан мы организовали дополнительные авиарейсы по маршруты Зея – Благовещенск, которые будут действовать пока будет идти восстановление проезда, – добавил Дмитрий Лучников.

Аварийно-восстановительные работы на данном участке на особом контроле областного минтранса по поручению губернатора.

фото: сайт правительства Амурской области

Глава области посетил пункт временного размещения в Тыгде, куда с железнодорожного вокзала прибывают люди, направлявшиеся поездом в Зею.

ПВР оснащен всем необходимым. Здесь организовано горячее питание, медицинское обслуживание. Люди, приезжающие ночью, останавливаются до утра, а после вертолетом доставляются через перемыв. Далее их автобусами перевозят в Зею.

— Мы внимательно следим за паводковой ситуацией в регионе, тем как она развивается, и какие прогнозы у синоптиков. Стараемся реагировать на изменения ситуации сразу, а в идеале – предвосхищать события. Авиамост в районе поврежденной дороги Зея – Тыгда организован оперативно, но есть пожелания людей, которые нужно учесть. Профильному ведомству поручаю усилить работу и организовать для людей более комфортные условия, – отметил губернатор Василий Орлов.