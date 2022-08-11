Мэр Благовещенска предупредил горожан о возможном подтоплении

Олег Имамеев рассказал благовещенцам о подготовке к паводку и прогнозируемых в связи с ним последствиях.

— Друзья, как вы знаете, в области проходит паводок, – обратился к благовещенцам в своем телеграм-канале мэр. – В ближайшие дни 13-15 августа вода дойдёт и до нас. По прогнозам специалистов, на Амуре и Зее в районе Благовещенска подъём воды ожидается не выше отметки «неблагоприятное явление».

Согласно прогнозу, по Амуру ожидается некритичный подъем воды, подтопление жилых домов не прогнозируется. Вместе с тем прогноз по реке Зее не столь оптимистичный.

— По предварительной оценке, возможно подтопление поселка Зазейского. При худшем сценарии вода может зайти в 18 жилых домов. Вчера провели встречу с жителями, проинформировали о действиях в такой ситуации, – предупредил Олег Имамеев.

Также глава города добавил, что ресурсоснабжающие организации готовы к возможному паводку, угрозы объектам жизнеобеспечения нет.

Силы и средства РСЧС Благовещенска уже приведены в режим «повышенной готовности».