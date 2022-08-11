Амурчане могут не платить чужие долги

В редакцию Амуринфо обратилась жительница Благовещенска Елена Николаевна. Фамилию попросила не публиковать, а вот свою историю – обязательно. Утро вторника для нее началось не с будильника, а с телефонного звонка. Взяв трубку, пенсионерка не сразу вникла в суть разговора. Настолько шокирующей оказалась информация. На том конце провода ей сообщили о задолженности по кредиту. И это благовещенке, которая за все свои 67 лет ни разу не обращалась за финансовой помощью в банки.

Подобных случаев масса и происходят они регулярно. Паниковать в такой ситуации не стоит, но и бездействовать нельзя. Алгоритм на этот случай уже разработан Центробанком РФ.

Если кредит за вас взяли мошенники, сразу же пишите заявление кредитору, тому банку или микрофинансовой организации, где был оформлен заем.

Попросите провести внутреннее расследование и прекратить требовать долг по договору, который вы не заключали. Копию заявления с отметкой о его приёме оставьте у себя.

Затем оставьте жалобу через интернет-приёмную Центрального банка РФ, подробно описав в ней проблему. Это нужно, чтобы ЦБ запросил у компании отчёт о том, как она отреагировала на ваше заявление, а также проверил, каким образом была проведена процедура идентификации. Далее информация об этом уйдёт в правоохранительные органы, которые смогут установить факт мошенничества.

Ну и, конечно, не забудьте обратиться в правоохранительные органы. Напишите заявление о мошенничестве в полицию, приложив копии документов, которые взяли у кредитора, и справки об утере паспорта, если он был украден. Всё это поможет полиции вычислить злоумышленников. Наша героиня поспешила в полицию сразу после разговора с корреспондентом Амур.инфо.

Если все ваши действия к решению проблемы так и не привели, самое время обратиться в суд с иском о признании договора займа недействительным.

Ну а чтобы вас не застали с подобным звонком из банка врасплох, регулярно проверяйте чистоту своих кредитных историй. Дважды в год это можно сделать бесплатно через «Госуслуги».