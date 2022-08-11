Амурчанам рассказали, как вернуть предоплату за несостоявшееся торжество

В ведомстве рассказали, что в этом случае отношения арендаторов и турбазы регулируются постановлением правительства России «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации».

— Гостиничные услуги предоставляются исполнителем на основании договора, заключаемого в письменной форме, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Там пояснили, что такой договор должен содержать данные о том, кто предоставляет гостиничные услуги, информацию о том, кто планирует ими воспользоваться, а также информацию о гостинице, номере (или гостевом доме), его цене. Также в договоре должны быть указаны период проживания в гостинице, время заезда и время выезда и иные необходимые сведения. Молодожёны, обратившиеся в Амур.инфо, к сожалению, такой договор не заключали – все договорённости были только устные.

При этом договор будет считаться действительным, если его подписали обе стороны: и заказчик, и предприниматель, предоставляющий услуги. Доказательством договоренности может выступать подтвержденный факт оплаты услуг со стороны заказчика, то есть чек. Напомним, что в распоряжении редакции Амур.инфо есть чек о перечислении аванса, который передали старому руководству турбазы новобрачные.

— Заказчик (потребитель) вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, – добавили в амурском управлении Роспотребнадзора.

Там пояснили, что в соответствии с действующими законами, если услуга не была оказана (как в случае с молодожёнами из Благовещенска), стороны могут решить вопрос в частном порядке. Если исполнитель игнорирует это обязательство, то заказчик имеет полное право обратиться в суд. При этом если цена иска не превышает 1 000 000 рублей, потребитель освобождён от уплаты госпошлины по делу, где нарушены его права. Помимо возврата потраченных средств, граждане могут потребовать компенсации морального вреда. Её размер определит суд.

В сложившейся ситуации суда скорее всего не будет. Молодожены сообщили в редакцию Амур.инфо о том, что связались с бывшим управляющим турбазы и им пообещали вернуть деньги в самое ближайшее время .