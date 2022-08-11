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11августа
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сегодня, 09:20 0

Для амурчан расширят список услуг, которые можно будет получить онлайн

Василий Орлов поручил муниципалитетам обновить данные на Госуслугах

Для амурчан расширят список услуг, которые можно будет получить онлайн
Фото: Госуслуги

Сейчас для жителей Амурской области на портале Госуслуг доступны 79 услуг в сфере образования, транспорта, социальной политики, строительства и другие. Как сообщает правительство региона, скоро этот список дополнят ещё несколькими пунктами.

По словам замминистра цифрового развития и связи региона Анны Скок, в ближайшее время по муниципальным услугам на портале «Госуслуги» будут актуализированы административные регламенты и сведения. Губернатор Приамурья поручил министерству цифрового развития помочь муниципалитетам обновить эти данные.

— Жители Амурской области должны знать, какие именно услуги они могут получить онлайн. Многие вопросы муниципального уровня люди могут решить через платформу «Госуслуги», но из-за того, что сведения на портале не обновлены, пользователи вынуждены обращаться в различные инстанции лично. Министерству цифрового развития нужно отработать с муниципалитетами в индивидуальном порядке и помочь провести всю необходимую работу, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #интернет

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