Для амурчан расширят список услуг, которые можно будет получить онлайн

Сейчас для жителей Амурской области на портале Госуслуг доступны 79 услуг в сфере образования, транспорта, социальной политики, строительства и другие. Как сообщает правительство региона, скоро этот список дополнят ещё несколькими пунктами.

По словам замминистра цифрового развития и связи региона Анны Скок, в ближайшее время по муниципальным услугам на портале «Госуслуги» будут актуализированы административные регламенты и сведения. Губернатор Приамурья поручил министерству цифрового развития помочь муниципалитетам обновить эти данные.

— Жители Амурской области должны знать, какие именно услуги они могут получить онлайн. Многие вопросы муниципального уровня люди могут решить через платформу «Госуслуги», но из-за того, что сведения на портале не обновлены, пользователи вынуждены обращаться в различные инстанции лично. Министерству цифрового развития нужно отработать с муниципалитетами в индивидуальном порядке и помочь провести всю необходимую работу, – сказал Василий Орлов.