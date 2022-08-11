Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:03 0

Жителям амурской Великокнязевки прочитали лекцию об основах полового воспитания

Выездную встречу организовали для замещающих семей

Жителям амурской Великокнязевки прочитали лекцию об основах полового воспитания
Фото: Министерство социальной защиты населения Амурской области

Сначала с родителями и подростками провели общую беседу на тему взаимоотношения юношей и девушек. Далее участники мероприятия были поделены на три группы: юноши, девушки и родители, сообщает пресс-служба минсоцзащиты по Амурской области.

Для юношей провели занятие «Общение и взаимопонимание между юношами и девушками», где подростки расширили свои знания о правилах, которые необходимы при общении с противоположным полом.

Фото: Министерство социальной защиты населения Амурской области

Девушки, в свою очередь, узнали о специфике женской гигиены и ранних половых связях, которые влекут определенные последствия.

Фото: Министерство социальной защиты населения Амурской области

Группа родителей участвовала в занятии «Ответственный родитель», где обсуждалось формирование у молодежи норм и ценностей в сфере сексуальных отношений. Также родители получили рекомендации по основам полового воспитания подростков.

Фото: Министерство социальной защиты населения Амурской области

— На встрече одним из главных моментов мы рассмотрели проблемные ситуации, где родители делились своим опытом. Конечно, были предложены правильные пути выхода из той или иной ситуации, – комментирует специалист Белогорского центра «Радуга».

Встреча была организована специалистами из центра содействия семейному устройству детей «Радуга» совместно с сотрудниками белогорской полиции, а также специалистами отдела опеки и попечительства Белогорского округа.

Просмотров всего: 234

#дети #соцзащита

распечатать


Происшествия

В Благовещенске пропала женщина с больным грудным ребёнком
В России и мире

51-летняя певица Наргиз ждет ребёнка от молодого мужа Антона Ловягина
Общество

В Благовещенске откроют детсадовскую группу для годовалых малышей
Общество

В благовещенском ЗАГСе впервые в этом году зарегистрировали тройню