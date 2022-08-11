Жителям амурской Великокнязевки прочитали лекцию об основах полового воспитания

Сначала с родителями и подростками провели общую беседу на тему взаимоотношения юношей и девушек. Далее участники мероприятия были поделены на три группы: юноши, девушки и родители, сообщает пресс-служба минсоцзащиты по Амурской области.

Для юношей провели занятие «Общение и взаимопонимание между юношами и девушками», где подростки расширили свои знания о правилах, которые необходимы при общении с противоположным полом.

Фото: Министерство социальной защиты населения Амурской области

Девушки, в свою очередь, узнали о специфике женской гигиены и ранних половых связях, которые влекут определенные последствия.

Фото: Министерство социальной защиты населения Амурской области

Группа родителей участвовала в занятии «Ответственный родитель», где обсуждалось формирование у молодежи норм и ценностей в сфере сексуальных отношений. Также родители получили рекомендации по основам полового воспитания подростков.

Фото: Министерство социальной защиты населения Амурской области

— На встрече одним из главных моментов мы рассмотрели проблемные ситуации, где родители делились своим опытом. Конечно, были предложены правильные пути выхода из той или иной ситуации, – комментирует специалист Белогорского центра «Радуга».

Встреча была организована специалистами из центра содействия семейному устройству детей «Радуга» совместно с сотрудниками белогорской полиции, а также специалистами отдела опеки и попечительства Белогорского округа.