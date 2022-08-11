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11августа
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сегодня, 08:02 0

Для инвесторов в Амурской области создадут специальную карту

На ней будут видны все показатели участков под будущее производство

Для инвесторов в Амурской области создадут специальную карту
Фото: Агентство Амурской области по привлечению инвестиций

В Амурской области в сентябре заработает модернизированная инвестиционная карта региона, благодаря которой потенциальные инвесторы смогут не только подобрать участки под будущее производство, но и узнать о наличии дорог, коммуникаций и прочей важной инфраструктуры.

Как пояснили в Агентстве по привлечению инвестиций, новый сервис будет работать в рамках внедрения новой системы сопровождения инвестпроектов.

— В текущем году Амурская область вошла в 30-ку регионов, которые внедряют модернизированный Региональный инвестиционный стандарт. Проще говоря, это он создает единую и понятную для бизнеса систему сопровождения новых инвестиционных проектов, – рассказала Валентина Дацко, замминистра экономического развития и внешних связей Приамурья.

Ольга Темченко, директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций, рассказала, что новый ресурс даст доступ ко всему необходимому комплексу информации для старта проектов.

— Например, в удобной форме на карте инвестор сможет познакомиться с доступными инвестплощадками и подобрать свободные участки под потенциальные производства. Здесь же будет отражено наличие дорог, а также необходимая инженерная и социальная инфраструктура. Запустить инвесткарту планируем до конца текущего месяца. Хотим сделать её максимально «живой» и полезной инвесторам, поэтому при наличии обратной связи и инициатив со стороны заинтересованных предпринимателей готовы в дальнейшем расширять функционал ресурса, – пояснила Темченко.

Карта будет доступна на портале агентства.

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#экономика #бизнес

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