Амурчане могут попасть в Зею дополнительными авиарейсами

На размытом в результате паводка участке трассы Зея – Тыгда ведутся аварийно-восстановительные работы. На этот период авиакомпания «Аврора» вводит дополнительные рейсы.

Дополнительные авиарейсы добавляют к регулярным рейсам по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Зея и в обратном направлении. Сейчас компания «Аврора» осуществляет воздушные перевозки по маршруту Хабаровск – Зея с посадкой в Благовещенске воздушными судами типа L-410 вместимостью 15 посадочных мест, с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

11 августа будет выполнено два дополнительных рейса: на воздушных судах Bombardier DHC-8-400 с компоновкой на 70 посадочных мест и на воздушных судах Ан-24 с компоновкой на 48 посадочных мест.

12 и 15 августа авиакомпания «Аврора» выполнит по одному рейсу на воздушном судне типа DHС-8-400, а 18 и 25 августа по четвергам полеты будут выполняться на самолетах Ан-24.

Кроме того, по маршруту Благовещенск – Зея регулярную перевозку пассажиров по понедельникам и субботам осуществляет авиакомпания ООО «СиЛА» воздушными судами типа L-410 вместимостью 15 посадочных мест.

Дополнительно до конца месяца Амурская авиабаза на Ан-2 с 12 местами для пассажиров будет выполнять два рейса в неделю в четверг и пятницу по маршруту Благовещенск – Зея с технической посадкой в Свободном.

В настоящее время Амурская авиабаза перевозит амурчан вертолетом через размыв на 40 километре автодороги Зея – Тыгда бесплатно для пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Дополнительные рейсы введены авиакомпаниями на период аварийно-восстановительных работ на размытом участке трассы Зея – Тыгда. Дорога связывает Зейский район с областным центром и Магдагачинским районом. Ждём снижения уровня воды в реке Малая Грязнушка, где на 40-м километре произошел размыв подходов к мостовому сооружению. Сейчас дорожная организация завезла весь необходимый материал и спецтехнику для проведения работ. Как только позволит уровень воды, дорогу восстановим за сутки, – отметил губернатор Василий Орлов.