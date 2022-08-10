Реалити-шоу «Дом-2» проверяет прокуратура

После смены канала «Дом-2», похоже, продолжает медленно идти ко дну. Сначала главная ведущая проекта Ольга Бузова отказалась переходить на новую «кнопку», а сейчас о потере интереса к шоу заговорила и Ксения Бородина.

39-летняя телеведущая сообщила, что сейчас появляется на этой работе очень редко, поскольку у неё появились другие проекты. Ксения призналась, что очень любит «Дом-2», но теперь ей интересны другие вещи.

На днях на съёмочную площадку телестройки неожиданно нагрянули сотрудники прокуратуры. Как стало известно, проект обвиняют в нецелевом использовании земли. Сейчас проверка продолжается, сотрудники органов беседуют с руководством и осматривают периметр.

Почему землёй, на которой снимают «Дом-2», заинтересовались только сейчас, неизвестно. Если по итогам проверки будут выявлены нарушения, владельцев шоу может ждать штраф, а в худшем случае – прекращение прав пользования участком и компенсация ущерба.

Это не единственная грустная новость для поклонников проекта. С недавнего времени жизнь участников реалити перестали снимать в ночное время. На площадке объяснили, что это связано с оптимизацией бюджета. На шоу в очередной раз сократили много сотрудников, которые работали по ночам. Руководство проекта не спешит работать над его улучшением, что сказывается на популярности и требует экономии.