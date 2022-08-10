Золотодобытчиков в Амурской области оштрафовали на пять миллионов за сброс сточных вод

Пробы в ручье Асмакан-Макит, что в Селемджинском районе, были взяты во время проверки Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с министерством природных ресурсов Амурской области золотодобывающего предприятия ООО «Голдрегион».

Проверка показала, что ООО «Голдрегион» разрабатывает месторождения россыпного золота в долине ручья Асмакан-Макит. Для промывки золотосодержащей породы предприятие использует водный ручей для забора воды и сброса сточных вод. В связи с ненадлежащим обслуживанием фильтрационного отстойника неочищенные сточные воды попадают в водный объект, приводя к его загрязнению.

По результатам исследования проб воды, отобранных специалистами в водном объекте ниже участка ведения работ, установлено, что содержание в них взвешенных веществ в 299 раз превышает показатели фоновой пробы, отобранной выше участка. По оценке специалистов, ущерб водоему составил около пяти миллионов рублей.

По решению Селемджинского районного суда с предприятия взыскан причиненный вред окружающей среде.