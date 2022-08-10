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сегодня, 18:38 0

В Благовещенске на углу Амурской и Комсомольской восстанавливают тротуар

На уличные провалы горожане в соцсетях пожаловались мэру

В Благовещенске на углу Амурской и Комсомольской восстанавливают тротуар
Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

В среду, 10 августа, рабочие ГСТК ведут работы по восстановлению частично разобранного тротуара на пересечении Комсомольской и Амурской. Провал тротуарной плитки здесь был одной из жалоб горожан мэру города Олегу Имамееву. После субботнего объезда проблемных участков он дал поручения по устранению провалов.

Кроме указанного участка, рабочие ГСТК устранили провал дорожного покрытия на пересечении Ленина и Артиллерийской, о котором мэр тоже узнал из социальных сетей.

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

По-прежнему остаётся актуальной очистка ливневых решеток и откачка дождевой воды в районах города. Эту работу также выполнят 10 августа. На пересечении Калинина и Институтской промоют ливневую канализацию, а на перекрестке Артиллерийской и Ленина – отремонтируют. А по улице Пролетарской нарежут кювет. Также запланированы очистка лотка по улице Новой, а на пересечении Островского и Рабочей – устранение дорожных неровностей.

На смене задействовано 48 рабочих и 36 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#дороги #ЖКХ #мэрия

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