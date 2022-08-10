В Благовещенске на углу Амурской и Комсомольской восстанавливают тротуар

Кроме указанного участка, рабочие ГСТК устранили провал дорожного покрытия на пересечении Ленина и Артиллерийской, о котором мэр тоже узнал из социальных сетей.

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

По-прежнему остаётся актуальной очистка ливневых решеток и откачка дождевой воды в районах города. Эту работу также выполнят 10 августа. На пересечении Калинина и Институтской промоют ливневую канализацию, а на перекрестке Артиллерийской и Ленина – отремонтируют. А по улице Пролетарской нарежут кювет. Также запланированы очистка лотка по улице Новой, а на пересечении Островского и Рабочей – устранение дорожных неровностей.

На смене задействовано 48 рабочих и 36 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.