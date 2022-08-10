В Благовещенске пропала женщина с больным грудным ребёнком

Обновлено: 21:00



В Благовещенске 4 августа пропала Янченко Мария Александровна, с ней был новорождённый ребёнок, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

Как уточнили в благовещенской полиции, сообщение поступило от персонала медицинского учреждения. Женщина ушла самовольно, забрав ребёнка. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение амурчанки и младенца.

Известно, что ребёнок болен, именно поэтому поиски ведутся в усиленном режиме. Младенец нуждается в срочном лечении.

Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей, то её можно сообщить по телефону 8-924-040-21-23 или позвонить в полицию – 102.

Новость обновлена:

Вечером 10 августа девушка была найдена живой, сообщили в ПСО «Амур». Сульба ребёнка уточняется.