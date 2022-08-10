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сегодня, 15:41 0

В Благовещенске пропала женщина с больным грудным ребёнком

Сотрудники полиции устанавливают её местонахождение

В Благовещенске пропала женщина с больным грудным ребёнком
Фото: ПСО «Амур»

Обновлено: 21:00

В Благовещенске 4 августа пропала Янченко Мария Александровна, с ней был новорождённый ребёнок, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

Как уточнили в благовещенской полиции, сообщение поступило от персонала медицинского учреждения. Женщина ушла самовольно, забрав ребёнка. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение амурчанки и младенца.

Известно, что ребёнок болен, именно поэтому поиски ведутся в усиленном режиме. Младенец нуждается в срочном лечении.

Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшей, то её можно сообщить по телефону 8-924-040-21-23 или позвонить в полицию – 102.

Новость обновлена:

Вечером 10 августа девушка была найдена живой, сообщили в ПСО «Амур». Сульба ребёнка уточняется.

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#дети #происшествия

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