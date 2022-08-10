Благовещенец украл крупную сумму денег у знакомого

Жителя областного центра признали виновным в краже, совершённой в крупном размере, сообщает Благовещенский городской суд.

В октябре прошлого года мужчина пришёл в гости к своему знакомому, который только вернулся с вахты. Гость знал о том, что амурчанин заработал крупную сумму денег и решил её украсть. Но сначала злоумышленник попросил 100 тысяч рублей в долг, чтобы заплатить остаток за купленную машину. Хозяин квартиры отказал. Когда все в доме уснули, благовещенец взял из кармана куртки потерпевшего 270 тысяч рублей и сбежал.

На следующее утро, обнаружив пропажу, заявитель догадался, кто мог взять деньги, и пошёл к приятелю. Тот отдал ему только 95 тысяч рублей, сказав, что не знает, где остальное. Оставшиеся у него средства преступник отдал продавцу автомобиля.

Суд назначил виновнику штраф в размере 100 тысяч рублей, 350 часов обязательных работ, а также лишил права управлять транспортом на два года и десять месяцев. Остатки украденных средств он обязан пострадавшему вернуть.