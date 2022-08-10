Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:52 0

Благовещенец украл крупную сумму денег у знакомого

Суд признал мужчину виновным в преступлении

Благовещенец украл крупную сумму денег у знакомого
Фото: Амур.инфо

Жителя областного центра признали виновным в краже, совершённой в крупном размере, сообщает Благовещенский городской суд.

В октябре прошлого года мужчина пришёл в гости к своему знакомому, который только вернулся с вахты. Гость знал о том, что амурчанин заработал крупную сумму денег и решил её украсть. Но сначала злоумышленник попросил 100 тысяч рублей в долг, чтобы заплатить остаток за купленную машину. Хозяин квартиры отказал. Когда все в доме уснули, благовещенец взял из кармана куртки потерпевшего 270 тысяч рублей и сбежал.

На следующее утро, обнаружив пропажу, заявитель догадался, кто мог взять деньги, и пошёл к приятелю. Тот отдал ему только 95 тысяч рублей, сказав, что не знает, где остальное. Оставшиеся у него средства преступник отдал продавцу автомобиля.

Суд назначил виновнику штраф в размере 100 тысяч рублей, 350 часов обязательных работ, а также лишил права управлять транспортом на два года и десять месяцев. Остатки украденных средств он обязан пострадавшему вернуть.

Просмотров всего: 176

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Благовещенске пропала женщина с больным грудным ребёнком
Происшествия

Амурчанин зарезал своего знакомого, отказавшегося спать на диване
Происшествия

Амурский пожарный получил 200 часов обязательных работ
Происшествия

В Амурской области в ДТП погибло два человека