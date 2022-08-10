Жители амурской столицы активно регистрируются в программе «1 000 дворов»

Сбор предложений проанонсировал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что сейчас областному центру важно сформировать пул территорий, которые могут войти в программу в случае ее продолжения в следующем году.

Регистрация заявок продолжается. Желающим привести свой двор в порядок необходимо обращаться в управление ЖКХ по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8, кабинет 22. Подать заявку горожане могут до 31 августа. После общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды займется оценкой предложений. Отбирать участников программы будут совместно с депутатским корпусом.

Дизайн-проекты дворовых пространств утвердят сами жители, смогут скорректировать наличие тех или иных малых архитектурных форм, их расположение. Традиционно на территориях оборудуют детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, освещение, тротуары и проезды, поставят скамейки и урны.

В этом году благодаря программе «1 000 дворов» современными функциональными зонами отдыха в шаговой доступности станут полсотни дворовых территорий областного центра.

Ознакомиться с информацией о программе «1 000 дворов» можно на сайте администрации Благовещенска в разделе «ЖКХ и благоустройство» – «1 000 дворов».