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10августа
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сегодня, 17:31 0

Жители амурской столицы активно регистрируются в программе «1 000 дворов»

За две недели горожане прислали более 60 заявок на благоустройство в 2023 году

Жители амурской столицы активно регистрируются в программе «1 000 дворов»
Фото: Администрация Благовещенска

В Благовещенске продолжается прием предложений для участия в программе «1 000 дворов». Как сообщает администрация Благовещенска, поучаствовать в программе уже изъявили желание жители многоквартирных домов на улицах Студенческой, Воронкова, Дьяченко, Институтской, Студенческой, Трудовой, Строителей, Комсомольской, Шимановского, Пионерской, Нагорной, Зейской и в поселке Радиоцентр.

Сбор предложений проанонсировал мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что сейчас областному центру важно сформировать пул территорий, которые могут войти в программу в случае ее продолжения в следующем году.

Регистрация заявок продолжается. Желающим привести свой двор в порядок необходимо обращаться в управление ЖКХ по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 8, кабинет 22. Подать заявку горожане могут до 31 августа. После общественная комиссия по благоустройству и формированию современной городской среды займется оценкой предложений. Отбирать участников программы будут совместно с депутатским корпусом.

Дизайн-проекты дворовых пространств утвердят сами жители, смогут скорректировать наличие тех или иных малых архитектурных форм, их расположение. Традиционно на территориях оборудуют детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, освещение, тротуары и проезды, поставят скамейки и урны.

В этом году благодаря программе «1 000 дворов» современными функциональными зонами отдыха в шаговой доступности станут полсотни дворовых территорий областного центра.

Ознакомиться с информацией о программе «1 000 дворов» можно на сайте администрации Благовещенска в разделе «ЖКХ и благоустройство» – «1 000 дворов».

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#ЖКХ #мэрия

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