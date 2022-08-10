Благовещенские пешеходы с начала года попадали в ДТП 52 раза

С начала года в областном центре зарегистрировано свыше полусотни дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание на несоблюдение требований водителями уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах и нарушение правил перехода проезжей части. Пешеходам же в темное время суток или в условиях недостаточной видимости советуют носить с собой предметы со световозвращающими элементами.

Всего с начала года к административной ответственности привлечено 2 423 пешехода и 268 водителей. За нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. Для водителей размер штрафа составляет 1 500 рублей, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.