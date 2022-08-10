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10августа
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сегодня, 16:51 0

Из-за паводка в Благовещенске возможны перебои с водой

Пик придется на 12-14 августа

Из-за паводка в Благовещенске возможны перебои с водой
Фото: Амур.инфо

По данным Амурского ЦГМС, с 12 по 14 августа по рекам Амур и Зея в районе Благовещенска ожидается прохождение волны паводка с подъемом воды до отметок «опасное явление». Контроль воды на водозаборах ведется круглосуточно. Специалисты АКС заверяют, что тщательно исследуют качество.

На водозаборе «Амурский» в связи с прогнозируемым изменением качества забираемой воды из источника, возможной мутностью специалисты Амурских коммунальных систем вынуждены увеличить время её обработки. И подачи потребителям.

Возможно снижение давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов в часы пиковой нагрузки, предупреждают специалисты.

Между тем сотрудники лаборатории испытательного центра исследования качества воды контролируют качество воды круглосуточно. Вода, подаваемая в город, проходит необходимые стадии очистки и соответствует всем требованиям. Водозаборы «Северный» и «Амурский» работают в штатном режиме. На предприятиях ведется непрерывный технологический и экологический мониторинг. На объектах создан запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды, отмечают в АКС.

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#ЖКХ #большая вода

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