В России могут ввести льготную растаможку иномарок

Госдума РФ рассмотрит инициативу о возможности ввоза автомобилей из-за границы в льготном режиме.

Законопроект подразумевает введение нового порядка растаможки автомобилей. После выпуска транспортного средства уплаченные при декларировании таможенные пошлины подлежат возмещению. Речь идёт иногда о половине стоимости авто.

Согласно законопроекту, льготами смогут воспользоваться родители или усыновители в многодетных семьях. Отмечается, что сделать это можно лишь один раз, сообщает РИА ФАН.