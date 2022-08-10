В России могут ввести льготную растаможку иномарок
В случае одобрения закона он вступит в силу с 1 января 2023 года
Госдума РФ рассмотрит инициативу о возможности ввоза автомобилей из-за границы в льготном режиме.
Законопроект подразумевает введение нового порядка растаможки автомобилей. После выпуска транспортного средства уплаченные при декларировании таможенные пошлины подлежат возмещению. Речь идёт иногда о половине стоимости авто.
Согласно законопроекту, льготами смогут воспользоваться родители или усыновители в многодетных семьях. Отмечается, что сделать это можно лишь один раз, сообщает РИА ФАН.
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