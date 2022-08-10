Василий Орлов выехал в северные районы, пострадавшие от паводка

Губернатор посетил наиболее пострадавшие от паводка районы Приамурья. Оценил ущерб, нанесенный стихией, а также масштаб предстоящей работы. Проконтролировал организацию рабочих процессов по устранению последствий подтопления.

— Осмотрел перемыв дороги Зея – Тыгда и как организован перелёт людей. Поручил профильному ведомству при возможности организовать дополнительные рейсы. Обсудили дальнейший ремонт участка дороги. Также сегодня проверим пункты временного размещения, люди должны быть обеспечены всем необходимым, – отметил в своем телеграм-канале Василий Орлов.

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Светлана Овчинникова