Юрий Шевчук раскритиковал творчество Сергея Шнурова

В недавнем интервью на YouTube-канале Open View TV Шевчук заявил, что ему не нравится то, как ведёт себя лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант отметил, что у них со скандальным рокером не было личных конфликтов, но поступки коллеги оставляют желать лучшего.

Лидер «ДДТ» считает, что в творчестве Шнурова слишком много нецензурной лексики, которая только ухудшает качество их музыки и делает её менее привлекательной для публики. По словам Шевчука, он слышит в этом очень мало музыки и рока, а больше попсы.

Также музыкант отметил, что никогда не любил творчество Шнурова, так как там мало рок-н-ролла и смыслов.

В последнее время Сергей Шнуров не даёт концертов, а больше выступает на корпоративах. После масштабного гастрольного тура он взял паузу и занялся семьёй. Говорят, что молодая жена родила рокеру уже двоих детей, однако сам он не любит говорить о личной жизни.

Шевчук до недавнего времени продолжал собирать большие залы. Однако после начала спецоперации он слишком громко высказывается о политических событиях и попадает под пресс общественного мнения.