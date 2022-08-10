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10августа
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сегодня, 14:02 0

Юрий Шевчук раскритиковал творчество Сергея Шнурова

Шевчук заявил, что в песнях Шнурова мало смыслов

Юрий Шевчук раскритиковал творчество Сергея Шнурова
Фото: trinixy.ru

65-летний Юрий Шевчук давно стал легендой в мире рок-музыки. Лидер «ДДТ» редко говорит о других музыкантах и никогда не критикует коллег. Однако мимо поведения Сергея Шнурова он пройти не смог, сообщает «СтарХит».

В недавнем интервью на YouTube-канале Open View TV Шевчук заявил, что ему не нравится то, как ведёт себя лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант отметил, что у них со скандальным рокером не было личных конфликтов, но поступки коллеги оставляют желать лучшего.

Лидер «ДДТ» считает, что в творчестве Шнурова слишком много нецензурной лексики, которая только ухудшает качество их музыки и делает её менее привлекательной для публики. По словам Шевчука, он слышит в этом очень мало музыки и рока, а больше попсы.

Также музыкант отметил, что никогда не любил творчество Шнурова, так как там мало рок-н-ролла и смыслов.

В последнее время Сергей Шнуров не даёт концертов, а больше выступает на корпоративах. После масштабного гастрольного тура он взял паузу и занялся семьёй. Говорят, что молодая жена родила рокеру уже двоих детей, однако сам он не любит говорить о личной жизни.

Шевчук до недавнего времени продолжал собирать большие залы. Однако после начала спецоперации он слишком громко высказывается о политических событиях и попадает под пресс общественного мнения.

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#интернет #культура #шоу-бизнес

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