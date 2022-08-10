Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:13 0

Амурчанин зарезал своего знакомого, отказавшегося спать на диване

Уголовное дело передали в суд

Амурчанин зарезал своего знакомого, отказавшегося спать на диване
Фото: Амур.инфо

Ранее судимого 47-летнего жителя села Томское Серышевского района обвиняют в умышленном убийстве, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

В мае этого года два сельчанина несколько дней праздновали день рождения одного из них. Хозяину дома не понравилось, что его гость уснул на полу кухни. Мужчина с трудом разбудил товарища и попросил идти спать на диван, тот грубо отказал. Обвиняемый разозлился, взял кухонный нож и ударил им в грудь потерпевшего. После злоумышленник вымыл нож и убрал его в ящик, так как считал, что оставлять нож на столе – плохая примета. На следующее утро амурчанин нашёл своего друга мёртвым.

Расследование уголовного дела окончено, в скором времени его будет рассматривать суд.

Просмотров всего: 48

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурский пожарный получил 200 часов обязательных работ
Происшествия

В Амурской области в ДТП погибло два человека
Происшествия

Амурчанам, пострадавшим от паводка, помогут деньгами и топливом
Происшествия

Жителям Магдагачи запретили пить воду