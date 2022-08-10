Амурчанин зарезал своего знакомого, отказавшегося спать на диване

Ранее судимого 47-летнего жителя села Томское Серышевского района обвиняют в умышленном убийстве, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

В мае этого года два сельчанина несколько дней праздновали день рождения одного из них. Хозяину дома не понравилось, что его гость уснул на полу кухни. Мужчина с трудом разбудил товарища и попросил идти спать на диван, тот грубо отказал. Обвиняемый разозлился, взял кухонный нож и ударил им в грудь потерпевшего. После злоумышленник вымыл нож и убрал его в ящик, так как считал, что оставлять нож на столе – плохая примета. На следующее утро амурчанин нашёл своего друга мёртвым.

Расследование уголовного дела окончено, в скором времени его будет рассматривать суд.