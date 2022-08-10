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сегодня, 13:28 0

51-летняя певица Наргиз ждет ребёнка от молодого мужа Антона Ловягина

Наргиз Закирова станет мамой в четвёртый раз

51-летняя певица Наргиз ждет ребёнка от молодого мужа Антона Ловягина
Фото: nation-news.ru

Недавно появились слухи, что Наргиз рассталась с молодым мужем Антоном Ловягиным, который младше певицы на 12 лет. Однако на днях артистка показала, что супруг находится рядом. А сегодня продемонстрировала в личном блоге округлившийся живот. Подписчики 51-летней Закировой вовсю поздравляют ее с беременностью, сообщает «СтарХит».

Живущая в Узбекистане Наргиз опубликовала в личном блоге снимок, на котором светится от счастья. На фотографии с молодым мужем нельзя не заметить округлившийся живот певицы. Закирова лаконично подписала кадр: «Быть!».

Для Наргиз этот ребёнок станет четвёртым – у неё уже есть две дочери и сын. Все дети исполнительницы появились на свет от разных мужчин. При этом Закирова уже несколько раз стала бабушкой. Подписчики артистки поздравляют её со скорым прибавлением в семье.

Пока неизвестно, продолжит ли Наргиз карьеру певицы. До 2072 года Закирова не сможет въезжать в Россию. Об этом ещё в мае сообщил адвокат исполнительницы Бахром Исмаилов.

По его словам, у него есть решение о запрете въезда в страну на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Адвокат заявил, что Наргиз предполагала, что подобные меры будут приняты и была к этому готова.

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#дети #соцсети #шоу-бизнес

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