51-летняя певица Наргиз ждет ребёнка от молодого мужа Антона Ловягина

Живущая в Узбекистане Наргиз опубликовала в личном блоге снимок, на котором светится от счастья. На фотографии с молодым мужем нельзя не заметить округлившийся живот певицы. Закирова лаконично подписала кадр: «Быть!».

Для Наргиз этот ребёнок станет четвёртым – у неё уже есть две дочери и сын. Все дети исполнительницы появились на свет от разных мужчин. При этом Закирова уже несколько раз стала бабушкой. Подписчики артистки поздравляют её со скорым прибавлением в семье.

Пока неизвестно, продолжит ли Наргиз карьеру певицы. До 2072 года Закирова не сможет въезжать в Россию. Об этом ещё в мае сообщил адвокат исполнительницы Бахром Исмаилов.

По его словам, у него есть решение о запрете въезда в страну на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Адвокат заявил, что Наргиз предполагала, что подобные меры будут приняты и была к этому готова.