51-летняя певица Наргиз ждет ребёнка от молодого мужа Антона Ловягина
Наргиз Закирова станет мамой в четвёртый раз
Недавно появились слухи, что Наргиз рассталась с молодым мужем Антоном Ловягиным, который младше певицы на 12 лет. Однако на днях артистка показала, что супруг находится рядом. А сегодня продемонстрировала в личном блоге округлившийся живот. Подписчики 51-летней Закировой вовсю поздравляют ее с беременностью, сообщает «СтарХит».
Живущая в Узбекистане Наргиз опубликовала в личном блоге снимок, на котором светится от счастья. На фотографии с молодым мужем нельзя не заметить округлившийся живот певицы. Закирова лаконично подписала кадр: «Быть!».
Для Наргиз этот ребёнок станет четвёртым – у неё уже есть две дочери и сын. Все дети исполнительницы появились на свет от разных мужчин. При этом Закирова уже несколько раз стала бабушкой. Подписчики артистки поздравляют её со скорым прибавлением в семье.
Пока неизвестно, продолжит ли Наргиз карьеру певицы. До 2072 года Закирова не сможет въезжать в Россию. Об этом ещё в мае сообщил адвокат исполнительницы Бахром Исмаилов.
По его словам, у него есть решение о запрете въезда в страну на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Адвокат заявил, что Наргиз предполагала, что подобные меры будут приняты и была к этому готова.
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