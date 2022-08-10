Амурчанка программирует дроны для доставки посылок

Фото: Анастасия Косицина

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области поздравили амурчан, вошедших в сотню лучших молодых промышленников России. В рамках мероприятия отметили амурчанку, которая в составе команды учебного учреждения стала участницей Федеральных соревнований законченных проектно-конструкторских решений «Кибердром». Девушка занимается программированием дронов. Редакция Амур.инфо связалась с Анастасией Косициной и узнала о прошедших соревнованиях.

— Анастасия, какую специальность ты получаешь и как тебе удалось стать участницей команды на «Кибердроме»?

— Я училась на системного администратора, а сейчас перевожусь на аддитивные технологии (3D-технологии – Прим. ред.). Членом нашей команды стала после отбора, который проводился в техникуме. Все желающие могли пройти тестирование, я смогла набрать 95 баллов и меня позвали в команду.

— Какие задания вам пришлось выполнить на соревнованиях и какую функцию выполняла ты?

— Мы должны были научиться управлять дронами, программировать их для автономного полёта. Во время полуфинала я должна была написать программу, чтобы четыре дрона доставили посылку из одного пункта в другой. То есть нужно было добиться того, чтобы они двигались параллельно и переносили грузы.

— Сейчас ваша команда на каком месте?

— Мы на девятом месте. Всего было 45 команд и в финал прошло только 15, в том числе и мы.

— Когда будет финал? Какая-то подготовка уже проводится?

— Финал пройдет в сентябре. Мы уже прошли заочное обучение управлению роем. Мы должны были написать программы, с помощью которых дроны будут взлетать и строиться таким образом, чтобы получались картинки. У нас это получилось.

— Как думаете, у вашей команды хорошие шансы в финале?

— Я думаю да, раз до финала дошли.

Фото: Анастасия Косицина

Амур.инфо желает Анастасии Косициной и её команде удачи.