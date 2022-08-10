Амурский пожарный получил 200 часов обязательных работ

Командир отделения пожарной части в Мазановском районе осуждён за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде, что не помешало повторить это еще раз. Учитывая все обстоятельства, суд назначил виновному 200 часов обязательных работ с отстранением от управления транспортом на два года.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока на его обжалование, сообщает прокуратура Амурской области.