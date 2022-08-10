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10августа
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сегодня, 14:00 0

Амурский пожарный получил 200 часов обязательных работ

Мужчина был повторно обнаружен пьяным за рулём

Амурский пожарный получил 200 часов обязательных работ
Фото: Амур.инфо

Командир отделения пожарной части в Мазановском районе осуждён за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде, что не помешало повторить это еще раз. Учитывая все обстоятельства, суд назначил виновному 200 часов обязательных работ с отстранением от управления транспортом на два года.

Приговор вступит в законную силу после истечения срока на его обжалование, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #транспорт

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