В Амурской области в ДТП погибло два человека

В среду, 10 августа, в 8:25 на дороге в Сковородинском районе произошло ДТП, в котором погибло два человека, сообщает управление МВД по Амурской области.

На дороге столкнулись Toyota Crown и Mercedes-Benz Axor. В аварии погибли водитель легковой машины, мужчина 1988 года рождения и пассажир, его личность пока не установлена. Фото: телеграм-канал «dtp_blg» Фото: телеграм-канал «dtp_blg» Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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#ДТП #происшествия

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Кристина Хасуева