В Амурской области в ДТП погибло два человека
Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося
В среду, 10 августа, в 8:25 на дороге в Сковородинском районе произошло ДТП, в котором погибло два человека, сообщает управление МВД по Амурской области.
На дороге столкнулись Toyota Crown и Mercedes-Benz Axor. В аварии погибли водитель легковой машины, мужчина 1988 года рождения и пассажир, его личность пока не установлена.
Фото: телеграм-канал «dtp_blg»
Фото: телеграм-канал «dtp_blg»
Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.
Просмотров всего: 822