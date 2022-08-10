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сегодня, 12:42 0

Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с мужем

Кети Топурия и Лев Деньгов поженились два года назад

Кети Топурия откровенно рассказала об отношениях с мужем
Фото: popularthings4u.com

Кети Топурия почти два года назад вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова, которому родила сына Адама. Певица нечасто делится подробностями отношений с мужем. Но в недавнем интервью Кети решилась на откровения, рассказав о своей семье, сообщает WomanHit.ru.

Кети рассказала, что знает по своему опыту о сложностях седьмого года брака. По её словам, отношение друг к другу меняется с каждым годом, но окончательная притирка пары происходит на третий год. У Топурии и Деньгова всё произошло ещё в начале отношений. Певица признаётся, что они «как сбалансировались с мужем в первый год, так и плывут».

У Кети уже есть опыт предыдущего брака, поэтому она по-другому смотрит на многие вещи. По её словам, раньше она могла из-за чего-то вспылить, а сейчас просто закрывает глаза на происходящее. Артистка называет отношения работой, когда два человека имеют общую цель и понимают, куда они идут.

Топурия не скрывает, что после ссоры может подойти первой, когда понимает, что была неправа. Она уверена, что все проблемы в отношениях нужно обсуждать, чтобы прийти к чему-то.

Кети также рассказала, что дома у неё есть помощница по хозяйству и няня. При этом певица любит готовить, а также сама укладывает детей. Когда артистке нужно уехать, приезжает её мама и остаётся за старшую.

Большую часть времени семья Топурии проводит в столичном особняке. Помимо этого, у певицы и её мужа есть недвижимость в Грузии и Белоруссии.

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#шоу-бизнес

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