Амурчанам, пострадавшим от паводка, помогут деньгами и топливом

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В населенных пунктах Амурской области, откуда уже ушла вода, начали подсчитывать ущерб от паводка. Как сообщил в ходе заседания КЧС губернатор Василий Орлов, помощь из областного бюджета получат все потерявшие из-за подтопления имущество и урожай.

Овощные наборы выдадут тем, чьи огороды оказались под водой. В прошлом году пострадавшим от паводка амурчанам давали по 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, десять килограммов моркови и свеклы.

— Для людей, пострадавших от ЧС, у нас предусмотрена адресная социальная помощь из областного бюджета. При частичной утрате имущества первой необходимости люди могут рассчитывать на 15 тысяч рублей, при полной утрате имущества получат по 30 тысяч рублей на домовладение, плюс по десять тысяч рублей дополнительно выплачивается на каждого ребенка, живущего в подтопленном доме. Помимо этого, как и в прошлом году, обязательно поможем с топливом, просушкой домов, восстановлением печей и кормами для животных, – прокомментировал губернатор Василий Орлов.