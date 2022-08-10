Жителям Магдагачи запретили пить воду

В посёлке Магдагачи, накануне пострадавшем от паводка, возобновляется централизованное водоснабжение в жилых домах. Вместе с тем амурское управление Роспотребнадзора категорически запрещает употреблять водопроводную воду для питья и приготовления пищи. В целях снабжения населения чистой водой организован подвоз по нескольким адресам.

Доставка воды в указанные места будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено водоснабжение. Подвоз воды организуют по следующим адресам: улица Карла Маркса, 50, с 10:00 до 11:00;

улица Ленина, 42А, Б, 44, 45А, 47А, Б, 50, Дзержинского, 41, Карла Маркса 44А, с 11:00 до 12:00, стоянка машины по адресу: Ленина, 47А;

улица Карла Маркса, 23, улица Горького, 15, 17, 26, 28 с 17:00 до 18:00, стоянка машины по адресу: улица Карла Маркса, 23;

улица Дзержинского, 46, 56, 58, Пушкина, 39, 41, с 13:00 до 14:30, стоянка машины по адресу: улица Дзержинского, 58;

улица Ленина, 24, 26, 28, 30, 31, Дзержинского, 19А, 20, 22, с 15:00 до 16:30, стоянка машины по адресу: улица Ленина, 26;

улица Новая, 15, с 17:00 до 18:00, стоянка машины по адресу: улица Новая, 15;

улица Новая, 11, Пушкина, 34, переулок Коммунистический, 5, 7, 9, с 19:00 до 20:00, стоянка машины в переулке Коммунистическом, 5;

улица Горького, 20, Карла Маркса, 17, с 15:00 до 16:00, стоянка машины по адресу: улица Горького, 20;

улица Горького, 7, 9, Вокзальная, 4, 6, с 17:00 до 18:00, стоянка машины по адресу: улица Горького, 7;

улица Советская, 19, 21, улица Красноармейская, 11, 14, с 17:00 до 18:00, стоянка машины по адресу: улица Советская, 21;

улица Горького, 12, улица Карла Маркса, 5, 8, с 10:00 до 11:00, стоянка машины по адресу: улица Горького, 12;

улица Ленина, 10, 11, 12, 13, улица Карла Маркса, 11, 12, с 13:00 до 14:00, стоянка машины по адресу: улица Ленина, 13;

улица Горького, 16, 18, улица Карла Маркса, 13, 14, 15, 16, с 10:00 до 12:00, стоянка машины по адресу: улица Карла Маркса, 13;

улица Молодёжная, 1, 2, с 10:00 до 11:30, стоянка машины по адресу: улица Молодежная, 1, 2;

переулок Овражный, 1, 2, 3, 4, 5, с 09:00 до 10:00, стоянка машины около хоккейной коробки.

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Илья Ринейский