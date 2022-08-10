Бывшая жена Павла Мамаева посмеялась над безработным футболистом

Алана Мамаева рассказала в блоге, что Павел всё-таки выплатил ей алименты, которые задолжал за прошлый и нынешний годы. Сумма оказалась приличной – 4,5 миллиона рублей. Алана заявила, что футболист выполнил финансовые обязательства, хоть его новая супруга Надежда Санько была против. Модель считает, что Санько «до сих пор в себя приходит после выплаты».

Подписчики Мамаевой сообщили ей о негодовании соперницы. Надежда заявила, что больше они ничего не должны, поскольку Павел теперь безработный.

Алана посмеялась над тем, что про человека, который жил игрой, говорят, что «он решил посвятить себя семье и закончил с футболом». Она считает, что на самом деле бывший муж «уже ни одному клубу не нужен».

Весной у 33-летнего Павла Мамаева истёк контракт с футбольным клубом «Химки». Со спортсменом, который в последнее время не показывал хороших результатов, не стали продлевать сотрудничество. В прошлом году футболист перенёс операцию на ноге и проходил длительный период восстановления.