Благовещенец подозревается в угоне автомобиля 81-летнего пенсионера

В Благовещенске задержали ранее судимого мужчину 1980 года рождения по подозрению в угоне автомобиля, сообщает управление МВД по Амурской области.

Сотрудники ГИБДД на улице Нагорной в ночное время остановили машину Mitsubishi Pajero Mini. У водителя были признаки алкогольного опьянения, также у него не было при себе документов на автомобиль. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. На мужчину составили административные протоколы и арестовали на десять суток.

На следующее утро в полицию обратился 81-летний горожанин, он обнаружил пропажу своего авто. Выяснилось, что задержанный угнал машину заявителя, когда оба они были в гостях. Подозреваемый взял ключи от иномарки и уехал кататься без ведома владельца транспорта. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». За такое преступление может грозить до пяти лет лишения свободы.