В Райчихинске в срочном порядке закрыли купальный сезон
В озере Ремзаводском обнаружили микробиологическое загрязнение
Несмотря на досрочное окончание купального сезона, для желающих принять солнечные ванны по-прежнему будут доступны лежаки, сообщается в телеграм-канале администрации Райчихинска.
Для жителей Райчихинска пляж Ремзаводского озера – единственное специально оборудованное место отдыха у воды. Помимо лежаков и кабинок для переодевания там есть спортивная площадка и качели. Жители любят это место.
— По результатам социально-гигиенического мониторинга 1 августа 2022 года вода у пляжа озера Ремзаводское по микробиологическим показателям не соответствует нормативам. В адрес администрации города Роспотребнадзор направил письмо с предложением усилить контроль за качеством воды открытых водоемов и сообщить местным жителям о плохих результатах проб воды, а также установить плакат «Купание запрещено», – пояснил ситуацию руководитель сектора ГЗ и ЧС администрации Райчихинска Николай Решетников.
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