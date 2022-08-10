Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:41 0

В Райчихинске в срочном порядке закрыли купальный сезон

В озере Ремзаводском обнаружили микробиологическое загрязнение

В Райчихинске в срочном порядке закрыли купальный сезон
Фото: Амур.инфо

Несмотря на досрочное окончание купального сезона, для желающих принять солнечные ванны по-прежнему будут доступны лежаки, сообщается в телеграм-канале администрации Райчихинска.

Для жителей Райчихинска пляж Ремзаводского озера – единственное специально оборудованное место отдыха у воды. Помимо лежаков и кабинок для переодевания там есть спортивная площадка и качели. Жители любят это место.

— По результатам социально-гигиенического мониторинга 1 августа 2022 года вода у пляжа озера Ремзаводское по микробиологическим показателям не соответствует нормативам. В адрес администрации города Роспотребнадзор направил письмо с предложением усилить контроль за качеством воды открытых водоемов и сообщить местным жителям о плохих результатах проб воды, а также установить плакат «Купание запрещено», – пояснил ситуацию руководитель сектора ГЗ и ЧС администрации Райчихинска Николай Решетников.

Просмотров всего: 318

#Райчихинск #происшествия #экология

распечатать


Происшествия

Амурских туристов, застрявших в Зее из-за паводка, вывезли вертолетом
Происшествия

В Белогорском округе введён режим повышенной готовности
В России и мире

На концерте Максима Галкина в Латвии произошла драка
Происшествия

Амурчанина осудили за ложный донос на родственницу