В Райчихинске в срочном порядке закрыли купальный сезон

Для жителей Райчихинска пляж Ремзаводского озера – единственное специально оборудованное место отдыха у воды. Помимо лежаков и кабинок для переодевания там есть спортивная площадка и качели. Жители любят это место.

— По результатам социально-гигиенического мониторинга 1 августа 2022 года вода у пляжа озера Ремзаводское по микробиологическим показателям не соответствует нормативам. В адрес администрации города Роспотребнадзор направил письмо с предложением усилить контроль за качеством воды открытых водоемов и сообщить местным жителям о плохих результатах проб воды, а также установить плакат «Купание запрещено», – пояснил ситуацию руководитель сектора ГЗ и ЧС администрации Райчихинска Николай Решетников.