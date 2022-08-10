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10августа
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сегодня, 11:05 0

Певица Рита Ора и режиссёр Тайка Вайтити тайно поженились в Лондоне

Отношения звёзд начались в мае прошлого года

Певица Рита Ора и режиссёр Тайка Вайтити тайно поженились в Лондоне
Фото: mk.ru

Британская певица Рита Ора и новозеландский режиссёр Тайка Вайтити тайно поженились в Лондоне. Об этом изданию The Sun рассказал знакомый пары, сообщает «Газета.ru».

Источник издания рассказал, что церемония была особенной и душевной для всех присутствующих. Самые близкие и родные смогли увидеть, как сильно влюблены Рита и Тайка.

Сообщается, что супруги планируют также большое торжество, но не будут публично освещать это событие. Певица ранее признавалась, что не готова делиться с общественностью такими трогательными моментами жизни.

Слухи о том, что 31-летняя Рита Ора и 46-летний Тайка Вайтити поженились, появились несколько дней назад. Тогда режиссёр случайно показал в соцсетях кольцо на пальце, но ничего не ответил на вопросы поклонников.

Ранее Вайтити был женат на Челси Уинстэнли, которая родила ему двух дочерей. Рита Ора официально замужем не была, детей у неё пока нет.

Как сообщает Teendaily.ru, после свадьбы Рита взяла фамилию супруга. Певица уже вернулась к работе и записывает свой третий альбом.

Ора и Вайтити познакомились ещё в 2018 году, а отношения между ними начались в 2021-м. Прошлой весной влюблённые впервые попали в объективы камер папарацци в Сиднее, где режиссёр снимал фильм. В августе 2021 года звёзды впервые появились на публике в качестве пары.

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