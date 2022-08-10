Василий Орлов: «Из-за режима ЧС прошу работодателей не отправлять сотрудников в командировки в подтопленные районы»

Паводок на севере Приамурья набирает силу. За последние сутки количество осадков в Тындинском, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах увеличилось еще на 18-40 миллиметров. В Экимчане за сутки выпало 42 миллиметра. В правительстве прошло КЧС, на котором обсудили текущую обстановку в регионе.

— ЧС текущего года отличается от прошлогодней, специалисты прогнозируют, что она будет краткосрочной. Идет паводок с «коротким гребнем», что означает быстрые подъемы и быстрое снижение уровней воды. В данной ситуации главы населенных пунктов, которым грозит подтопление, должны четко понимать, когда к ним придет вода, и тщательно готовиться. Заранее оповестить жителей, проверить дамбы, которые строили в прошлом году – многие из них в хорошем состоянии, их можно использовать. Первая и главная задача – снять риски по угрозе жизни людей. Паводок прошлого года был значительно тяжелее. С ним справились, справимся и с этим, – сказал Василий Орлов.

В пресс-службе правительства Амурской области отметили, что гидрологическую ситуацию в регионе отслеживают круглосуточно, и в случае возникновения рисков подтопления в муниципалитеты направляют спасателей, технику и необходимое оборудование. Одновременно с этим в Приамурье работает горячая линия. Обратившись по номеру «112» амурчане могут узнать всю важную и оперативную информации о ходе паводка в регионе.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства доложили о текущей ситуации с транспортной доступностью – из-за паводка повреждено около 60 километров дорог, восемь мостов, а ещё по пять мостов сейчас затоплены и оценить их состояние невозможно.

Отсутствует транспортная доступность в 13 населенных пунктов, причем самая сложная ситуации в Зейском и Магдагачинском районах и Тындинском муниципальном округе.

— Мы готовы после стабилизации паводковой ситуации в кратчайшие сроки обеспечить проезд ко всем населенным пунктам. В прошлом году организована работа по заготовке материального резерва на случай таких ситуаций, также зимой завезли инертные материалы в районы с паводковыми рисками. Сейчас, после схода воды, все поврежденные участки будут обследованы и отдефектованы. Мы подали заявку в Росавтодор для направления в регион комиссии, которая оценит ущерб дорожной инфраструктуре сегодняшним паводком, после чего обратимся в федеральный центр за финансовой поддержкой, – отметил замминистра Дмитрий Лучников.

В Тындинском округе подтоплено и размыто около 40 километров дорог, один мост. В Зейском районе повреждено два моста, около 15 километров дорог. В Магдагачинском районе на дороге Магдагачи – Толбузино подмыло опору мост и 300 метров дороги на подъезде к мостовому переходу. Также размывы и переливы есть на дорогах Магдагачи – Гонжа, Тыгда – Черняево, Черняево – Кузнецово, Магдагачи – Тыгда. Полный список дорог с ограниченным движением доступен в телеграм-канале амурского минстранса.

В министерстве отметили, что для связи с северными территориями усилено воздушное сообщение: увеличено количество рейсов по маршруту «Благовещенск – Зея» коммерческими авиакомпаниями и Амурской авиабазой. Авиасообщение будет осуществляться семь раз в неделю, несколько раз в день

— В связи с режимом ЧС прошу работодателей области временно воздержаться от поездок, не отправлять сотрудников в командировки. Если речь о вахтовом методе работы, перенести перевахтовки на более позднее время. Если есть необходимость, давать людям отпуска до момента схода воды. Такая практика была в прошлом году, ничего нового мы не изобретаем. Нужно помочь людям в этой ситуации. В первую очередь это касается Зейского района, где ситуация с дорогами наиболее тяжелая. На их восстановление дорожникам потребуется не меньше недели – нужно ждать схода воды, – отметил губернатор Василий Орлов.