Амурчанку отправят в колонию за обезображивание соперницы серной кислотой

34-летнюю жительницу Завитинского района признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, сообщает прокуратура Амурской области.

12 сентября 2016 года осуждённая решила отомстить женщине, к которой она приревновала своего сожителя. Злоумышленница сама изготовила серную кислоту и в вечернее время пошла к магазину, где работала соперница. Когда потерпевшая вышла, то амурчанка выплеснула на неё кислоту. После этого преступница сбежала.

«В результате женщина получила ожог лица, правых и левых верхних и нижних конечностей и грудной клетки справа, химический ожог век, роговицы, конъюнктивы правого и левого глаз, с последующим формированием послеожоговых рубцов», – говорится в сообщении.

Суд назначил виновнице два года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также с осуждённой взыскали 55,7 тысячи рублей в качестве компенсации за причинённый материальный вред и 496 тысяч рублей – за моральный вред. Приговор пока не вступил в законную силу.