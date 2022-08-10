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В Благовещенске предпринимателя поймали на незаконном использовании чужих товарных знаков

Судебное заседание назначено на 11 августа

В Благовещенске предпринимателя поймали на незаконном использовании чужих товарных знаков
Фото: Амур.инфо

В Арбитражный суд Амурской области поступило четыре заявления от благовещенской полиции о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности за производство в целях сбыта либо реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

Из материалов дела известно, что в мае 2022 года Хабаровская таможня передала в полицию информацию о незаконном использовании товарных знаков «Adidas», «Nike, «Reebok», «Ecco» ИП Ван Чжифэном, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области.

Предприниматель не являлся ни декларантом, ни получателем, ни отправителем товаров, перевозившихся через границу. Однако в принадлежащем ему магазине «Золотая корона» реализуется обувь и одежда с данными товарными знаками, что было подтверждено в ходе оперативно-служебных мероприятий.

Товар был признан контрафактным, так как логотипы были нанесены без согласия правообладателей.

По инкриминируемой статье обвиняемому может грозить административный штраф в размере двукратной стоимости товара и конфискация.

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